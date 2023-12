Det er ventet en iskald start på 2024. Om lag hele landet vil oppleve at temperaturen faller.

Kaldest er det ventet å bli på Indre Østlandet og på Finnmarksvidda.

– Kalde luftmasser kommer inn fra Russland og legger seg over Skandinavia, sier statsmeteorolog Haldis Berge til NTB.

Det er i midten av uka at det er ventet de aller laveste temperaturene, ifølge Berge.

For Lesja og Dovre sin del er det meldt temperaturer nede i 24 minusgrader like etter nyttårshelga. Dette gjelder blant annet Bjorli og Dovre sentrum. På Dombås og på Lesja er det ikke meldt under 20 minusgrader i samme tidsrom.

Så kan det bli mildere

I Oslo-området er det torsdag og fredag som peker seg ut som de kaldeste dagene. Ifølge Yr.no kan det ligge an til minstetemperaturer på -22 grader i Oslo neste fredag.

Ifølge Yr er det i tillegg ventet -12 grader i Trondheim neste torsdag, -15 grader i Tromsø tirsdag og -15 grader på Voss neste torsdag.

Men kuldebølgen kan være raskt over.

– For Finnmark er det tendens til noe mildere luft fra torsdag. I Sør-Norge kan det bli mildere fra fredag. Det er ganske stort sprik i prognosene, så det er fremdeles ganske usikkert, understreker Berge.

Kan bli glatt

Kuldebølgen kan føre til at det blir glattere, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen Øst til NTB. Når det blir veldig kaldt, kan man ikke lenger salte veiene. Det blir isteden strødd med sand og varm sand.

– Og da kan det bli glatt, spesielt der man bremser opp ved rundkjøringer og av- og påkjørsler. Folk må da være oppmerksomme, passe farten og holde ekstra god avstand, sier hun.

Folk som skal kjøre over fjelloverganger, bes om å sjekke vær og kjøreforhold i forkant.

– Man bør ha gode dekk på bilen, nok drivstoff, mat og varme klær. Man kan bli stående og vente lenge, og veier kan bli stengt med lengre omkjøringer.

– Planlegg turen, lyder det klare rådet fra trafikkoperatøren.