Danset under sykkelvegåpning

Der spilte blant annet kulturprisvinner Dovre spellemannslag og rapgruppen DÅM. Mens Dovre spellemannslag holdt på, var det to syklister som skilte seg ut. I stedet for å sitte på sidelinjen, valgte dem anledningen til å ta i bruk dansefoten.

– Vi har syklet fra Hageseter turisthytte. Det var en veldig flott tur, sier Eli Randen.

Odny sier til Vigga at denne sykkelvegen blir dem ofte å bruke. Etter nummerene fra Dovre spellemannslag og dansen var ferdig, tok ordføreren ordet.

– En fin familietur

– Tanken om å bygge sykkelveg var for at folk kunne bruke den. Over Dovrefjell er det mye trafikk, men før var det ikke mulighet å bevege seg til fots eller på sykkel. Nå kan veien benyttes av syklister, og ikke bare bilister.

Slik åpnet ordfører Bengt Fasteraune talen sin på Furuhaugli turisthytter. Han mener det er viktig å satse på næringen som befinner seg rundt Dovre.

– En sykkeltur fra Hjerkinn til Dombås kan bli en fin familietur. Nå er vi heldige som har muligheten, sier han.

I 2005 kom idéen

Ei som har vært hovedmotorene til sykkelvegen, er Berit Fiksdahl. Hun startet med idéen om sykkelveg for tolv år siden.

– Dette har vært en utrolig flott dag. Nå skal vi glede oss over veien, sier hun.

Fiksdahl forteller at idéen om sykkelveg fikk hun i 2005, men hun var veldig i tvil om dem fikk lov til å bygge den. Det skulle altså gå tolv år før idéen ble realisert. Fiksdahl forteller mye om hjelpa som dem fikk under byggingen av sykkelvegen.

– Tusen takk til vedhohoggerne. De har gjort det gratis, men har fått veden. Sparebank 1 har vært veldig raus med oss. Jeg vil takke alle sammen som har kommet hit i dag, sier hun.