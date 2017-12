På topp i tysk big air

New Articles

– Nå frykter konkurrentene han, sier landslagssjefen i en pressemelding til Snowboardforbundet.

Kleveland landet alle sine hopp i verdenscupen i Mönchengladbach lørdag kveld. Dombåsgutten var feilfri og fikk til slutt 191 poeng. Nærmeste konkurrent var japanske Yuri Okubo som fikk 168 poeng.

– Det var kjempemorsomt å kjøre i dag. Jeg slet litt på trening, men det er deilig å vite at når konkurransen kommer så switcher jeg over i hodet og så sitter det, sier Kleveland.

Gode triks

Flere av de antatt beste valgte å kjøre en konkurranse i Kina denne helgen. Det stoppet ikke Kleveland fra å gjøre sine beste triks.

– Jeg gjorde triksene jeg hadde gjort om de var her eller ikke. Dessuten var det veldig mange gode kjørere her, så jeg følte jeg måtte gjøre dem uansett.

De argeste konkurrentene hans fulgte trolig finalen med argusøyne.

– De som satt hjemme og fulgte tv-sendinga fikk nok frykten. De har fått veldig stor respekt for han i løpet av året. Det nivået han viser nå gjør nok ikke at det endrer seg med det første, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.

Med seieren i Mönchengladbach har Kleveland vunnet begge konkurransene han har stilt opp i denne sesongen.

– Marcus er et ekstra knepp over de andre, spesielt på stilashopp som dette, fordi han er så lett og eksplosiv. Dette lover godt for resten av vinteren. Han er rett og slett en rå fyr, oppsummerer landslagssjefen.

Drar hjem til Dombås

Hjemmekjære Kleveland reiser nå hjem til Dombås og kommer bare til å kjøre noen utvalgte konkurranser frem mot X Games og OL.

– Han har prioritert å være hjemme på Dombås i år, og vi ser at det fungerer for han. Han løste konkurransegåten i fjor og går alltid inn i konkurransene med god selvtillit, sier Grimsrud.

– Det ble litt mindre konkurranser i år enn i fjor. Jeg synes det er godt å slappe av hjemme mellom konkurransene. Dombås er det beste stedet for meg. Der kan jeg kjøre og være komfortabel.

– Du blir ikke rusten ved å ikke kjøre så mange konkurranser.

– Nei, triksene sitter i kroppen. Det er det mentale i så fall, men jeg synes det også går veldig fint. Så jeg har funnet noe som fungerer bra for meg, sier han til Snowboardforbundet.

Markus Olimstad ble nest beste norske på femteplass, mens Stian Kleivdal kom på tiendeplass. Silje Norendal lyktes ikke med å kvalifisere seg til finalen.