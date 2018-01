En god dag på Leangen

New Articles

– Ja, hva skal man si? For en kveld det ble. Den endte med seier, en andreplass og en tredjeplass. Det var så vanvittig gøy, sier en fornøyd eier og trener.

Hun forteller at varmblodstraveren Tarndon, kusket av Amanda Robertsen, ble slått med minst mulig margin i løpet der Sancus Cox tok seieren. Den andre varmblodsen hun hadde med i samme løp, Giant News, ble som hun hadde varslet på forhånd litt tung. Hun hadde også med to kaldblodshester i samme montéløp, der Tao Elda og Solbakken Jerv var to av åtte som deltok. Det resulterte i en første- og tredjeplass til stall Årbogen.

– Solbakken Jerv kjempet på tappert mot meget gode montehester og ble nummer tre. Så var det den lille damen vår da. Tao Elda tok jammen meg en enkel seier, og det fra 60 meter tillegg. Vi bøyer oss i støvet for henne altså, makan til dame, roser Glemmestad om morens traver.

Mariann Glemmestad retter en stor takk til monterytterne og kuskene som gjorde en god jobb. Stall Årbogen vant 29 000 kroner på turen til Leangen.

En annen lokal kaldblodstraver som også gjorde det bra i trønderbyen var Kristinstjerna som tok andreplassen etter Emo Nisjaløkken. Traveren, som eies av dovringene Sigurd Grindstuen og Erna Furset ble kusket av Inge Melby.