Skuffet Killi

Det hele startet med at hun mistet bindingen på ene skien like før start, og landslagstrener Luke Allen måtte i full fart skaffe henne nye ski. Johanne var uheldig i de to første runnene sine og fikk det ikke helt til. På det siste runnet måtte hun satse alt, og brente til med en switch dobbelcork 1080, et triks ingen jenter har gjort før henne. Det hele så ut til å bra, men i landingen mistet Dombås-jenta den ene skien. Dermed kunne hun se langt etter seieren, som gikk til Maggie Voisin fra USA. Men i morgen, søndag, er det en ny sjanse for Johanne når kvinnene skal ut i big air-konkurranse.