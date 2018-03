New Articles

Politiet Innlandet melder på twitter at det har gått et snøras over baksidevegen mellom Otta og Sel. Skredet er 50 meter langt og mellom 10 og 20 meter bredt.

- Det er redningsmannskaper på stedet. Bebyggelsen er ikke berørt, ei heller jernbanelinja, melder politiet.

Meldingen ble lagt ut rett før klokken 06.00, mandag morgen.