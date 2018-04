Kåret til årets butikk

New Articles

Steinar Åvangen, driftsoppfølger i Coop Innlandet, begrunner Coop Marked Lesjaverk sin seier for deres tilpasningsdyktighet, hvor de forholder seg godt til både de lokale kundene, og hyttefolk i turistsesongen.

- Det er en god nærbutikk med dyktige ansatte, forteller Åvangen.

Lesjaverk ble kåret til den beste blant Coop Marked-butikkene med en omsetning på under 12 millioner i region øst, men ligger høyt oppe på landsbasis, kan Åvangen bekrefte. I Nord-Gudbrandsdalen var også Lalm nominert i samme kategori.

Kriterier

Når årets butikk skal kåres er det følgende kriterier som gjelder: LKM score, omsetningsendring i løpet av det siste året, og DB drift. De tre kriteriene teller henholdsvis 20, 30 og 50 prosent.

LKM står for Løpende Kundemålinger, og tar for seg hvor stor andel fornøyde kunder som er innom butikken. Både LKM og omsetningsendring må vær over gjennomsnittet innenfor kjeden for at avdelingen skal være en verdig vinner. DB drift tar for seg hvor lønnsom butikken er, og er den faktoren som spiller en størst rolle i totalvurderingen.