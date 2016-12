Restaurerer Bergebrue

Brua ble første gang registrert i 1806, men kan være enda eldre. Den har gjennom tidene vært viktig for gårdene og folket i grenda, for frakt av buskap og adkomst til skole, jernbane og butikk. I dag er området i Kjøremgrenda et yndet fiske- og turområde.

Spleiselag

Grunneier Ola Rolstad har fått god hjelp til opprustingen av Kjøremsgrende grendalag, både økonomisk og i form av dugnadsarbeid. Jora Bygg og Laft AS er byggteknisk ansvarlig.

Det nørste brukaret var skadet etter blant annet flom, og nå måtte det gjøres noe. Det er lagt mye arbeid i forprosjektet, noe som har sikret god støtte fra flere hold. Restaureringen har et kostnadsoverslag på 168 000 kroner. Prosjektet har fått 45 000 kroner i SMIL-midler gjennom Lesja kommune. Sparebank 1 Lom og Skjåk, Lesja Fjellstyre, Joramo Bygdealmenning og Lågen Fiskeelv AL har også vært med på å støtte restaureringen.

– Vi er godt fornøyd med de som har bidratt til prosjektet, forteller Jørn Botheim fra Kjøremsgrende grendalag.

Han roser spesielt John Ola Selsjord fra Jora Bygg og Laft, for hans håndlag med lafteøksa og tekniske innsikt.

– Vi regner med at laftearbeidet blir fullført om ei ukes tid, men at nytt plankedekke og rekkverk først kommer på plass utpå nyåret. Inntil alt er på plass, blir brua stengt, sier Botheim.