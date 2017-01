Dølene fylte to busser

Stortinget ønsket, etter det såkalte ulveforliket, tidligere i høst å gå inn for fellingstillatelse på 47 dyr kommende år. Regjeringen satte imidlertid foten ned, og tallet ble redusert til en tredjedel – 15 dyr. Hovedårsaken til helomvendingen var en vurdering fra justis- og beredskapsdepartementet om at skadepotensialet ikke er stort nok til å forsvare et så stort uttak som først foreslått.

118 av landets ordførere har stilt seg bak et opprop fra samtlige ordførere i Hedmark, mot regjeringas ulvevedtak. Samtlige ordførere i Gudbrandsdalen har skrevet et eget brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), der de ber han om å snu.

Nationen melder onsdag morgen at Helgesen har varslet at det ikke er aktuelt å snu i saken. Helgesen har trukket seg fra flere debatter og møter onsdag, med blant annet en delegasjon fra protestgruppa og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tidlig på´n for å demonstrere

Nord-Fron Bonde- og småbrukarlag har i samarbeid med ordførere i Midt-Gudbrandsdalen tatt initiativ til å sette opp en buss for dem som ønsker å dra til Oslo for å overvære møtet i Stortinget. Norsk Sau og Geit er også engasjert i saken, og det vil bli holdt en protestaksjon mot klima- og miljødepartementet onsdag.

Fire gårdbrukere fra Lesja tok turen til Vinstra onsdag morgen for å være med bussen.

– Vi har stått opp tidlig, noen måtte gjøre unna fôringen klokken fire i dag tidlig, forteller Irene Amundgård.

Selv om ulvesonen er i nabofylket, er bøndene i Oppland bekymret for konsekvensen ved et lavere uttak av ulvestammen som har nådd bestandsmålet med god margin i fjor vinter.

– Hvis ulvestammen på Hedmark får vokse, tror jeg Oppland får problem siden, sier Amundgård.

Rovdata har ansvaret for overvåkning av ulv i Norge, og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata i desember.