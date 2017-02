Made lesjinger laugh again

Revygjengen på Lesja har gjort det igjen! Med forestillingen «Make Lesja Great Again» har de nok en gang fylt salen på ærverdige, gamle Friheim med folk og latter. Seks forestillinger er satt opp i år, og billettene går unna. Under premieren i går var det fullsatt, og publikum fikk valuta for pengene.

Gode sangtekster

Lattermusklene fikk prøvd seg, men forestillingen bød også på alvorligere poeng og ros. En ting som imponerte i år var mange gode sangtekster, og samtlige av de åtte på scenen fikk prøvd seg som solosangere. Det er bare å ta av seg hatten for det fargerike persongalleriet.

John Ola Selsjord, Dag Christian Hole, Hanne Mette Engen, Elin Riise Nilsen, Kristin Stigen, Astrid Kvam Helseth, Anna Avdem og Melissa Skeie Brøste har alle vært med på revy før, og med Arne Bakken i orkestergrava var det en rutinert gjeng som bød på spillopper i år. Eirik Arne Sletta var eneste nykommer i år, han stilte som lysansvarlig bak miksebordet, sammen med Mattis Sørum på lyd. Alt stemte, og premieren ble som forventet både for skuespillere og publikum.

Robek og reform, ikke helt glemt

Lesja har kommet ut av robek-lista, og sagt nei til sammenslåing med Dovre siden forrige revy. Flere sketsjer spilte på dette, noe som danner bakgrunn for tittelen «Make Lesja Great Again». Gjennom skjemt og alvor fikk både politikere og administrasjon passet sitt nokså tydelig påskrevet, og flere kreative ideer for å eskalere den positive utviklingen i Lesja ble lansert.

Befolkningsutviklingen ble debattert, knyttet til den utlyste jordmorstillingen, der kommunen har vært noe vaklende i forhold til stillingsprosent. For å fylle opp stillingen ble det foreslått å samle barnefødser til en bestemt tid av året, for å frigjøre jordmoren til andre arbeidsoppgaver, for eksempel å bistå travle sauebønder under lamming. Kanskje ikke så dumt?

Mange kjente fjes

Mannen bak utsagnet «Make Lesja (eller America) Great Again» dukket opp på scenen, men hans lederegenskaper ble sett nokså skrått på, i motsetning til Lesjas gamle rådmann Kai Ove Riise, som mottok litt av en hyllest.

Flere lokale entreprenører, bedrifter og andre personligheter måtte tåle å bli trukket frem i rampelyset. Var den langvarige Eidefoss-streiken bare et påskudd for at de ansatte skulle få hvile ut til jakta, årets egentlige høydepunkt? Og hvordan forløper egentlig samtalen over to-kaffen hos Lesja Bulldozerlag? Møt opp på Friheim, så får du svaret på dette og mye annet du ikke visste at du lurte på.