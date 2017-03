Disse vil ta over etter Skorem

Nåværende daglig leder, Jo Skorem (66) går av med pensjon i august. Han startet i stillingen for 10 år siden, og har vært med å realisere ett av Norges mest omtalte byggverk, Viewpoint Snøhetta.

– I november i 2007 var vi fire personer som møttes her i et tomt hus, og skulle etablere Norsk villreinsenter på Hjerkinn, sa Skorem til avisa Opp for noen uker siden.

Han ser tilbake på årene som har gått siden med glede, og det han setter mest pris på, er at alt har vært et eneste stort lagarbeid.

– Vi var to fra villreinssenteret og to naturveiledere, og alt vi har fått til vil jeg hundre prosent dele med de tre andre, sier han til Opp.

Det er mange søkere til lederstillingen på Hjerkinn, og flere lokale:

Anne Line Å Killingtveit , Oppdal

Brit-Agnes Buvarp, Grong

Brit Karen Vike. Vikebukt

Bror Jonathan Myhren, Oslo

Egbert Holtorp, Steinkjer

Egil Rønning, Vear

Elise Lyftingsmo, Lora

Esten Sødal Skullerud, Bodø

Heidi Vognild, Lesja

Helene Grytbakk Lillevold, Haltdalen

Jan Olav Solstad, Otta

Jørgen Rosvold, Trondheim

Kari Anne Kaxrud Wilberg, Oppdal

Marit Svanborg, Lesja

Nyken van Dijk, Tromsø

Ove Turtum, Lalm

Per Gert Petersen, Lesja

Pernille Giske, Ås

Raymond Sørensen, Oppdal

Rikke Maria Strand Ipsen, Ålesund

Torben Langer, Gøttingen, Tyskland

Tomas Jakuba, Budca, Slovakia

Torstein Ingerslev, Græsted, Danmark

Trond Are Trovaag , Magnor

Tuva Flor Lien, Ås