Kleveland til Big Air-finale i Hafjell

ANDERS HOLTET / FRI FLYT

– Det her var veldig, veldig gøy, sier Marcus Kleveland.

Marcus Kleveland havnet på en svært imponerende andreplass under torsdagens kvalifisering i Big Air under X Games i Hafjell. Sammen med Torgeir Bergrem kjører han finale for Norge lørdag kveld.

– Hva synes du om nivået i denne kvalifiseringen?

– Den hadde trippel corks og mange andre triks som en god kvalifisering skal, så jeg synes nivået var høyt.

– Må se an forholdene

– Hva kan du få til i finalen av triks?

– Jeg er ikke helt sikker på hva jeg kan få til. Jeg har litt problemer med farten, så jeg får egentlig vente og se hvordan forholdene er på lørdag.

– Det så ikke ut som du slet så veldig?

– Nei, men når man må kjøre som en kule ned fra toppen og kjøre rett inn på hoppet er det ganske frustrerende. Du får ikke spinnet slik du vil.

Kleveland kommer til Hafjell som storfavoritt etter svært gode prestasjoner i Aspen.

– Hvordan takler du presset?

– Jeg tenker ikke så mye på presset utenfra. Jeg legger egentlig mest press på meg selv for å prestere.

Slet med farten

Det gikk dessverre ikke veien for Emil Ulsletten fra Dombås. Ulsletten kjørte torsdag ettermiddag karrierens andre X Games-kvalifisering, men maktet ikke å havne blant de tre beste i sitt heat.

– Nei, jeg landet et triks og det var ikke godt nok. Det var jo selvsagt gøy å kjøre her, sier han, men slet i likhet med Kleveland med farten i forkant av kvalifiseringen.

– Det er egentlig først nå det har gått greit, så det er klart man mister en del verdifull trening i forkant, sier Ulsletten.

Neste sjanse for Ulsletten blir i slopestyle. Der kjøres kvalifisering fredag 11.30, etter at brettkjørerne nektet å kjøre onsdag på grunn av dårlige forhold.

– Det er der jeg virkelig skal levere, sier Ulsletten.

Heller ikke Ståle Sandbech, Stian Kleivdal, Ulrik Badertscher og Mons Røisland gikk videre.