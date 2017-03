Ny vri på Laila-låmi

Nytt av året var at start og målgang var ved Bjorli skisenter tidligere har rennet gått i Bølia.

- Det er mer praktisk å holde det i nærheten av fasiliteter som toalett og afterski, har primus motor Laila Brøste tidligere uttalt til Vigga.

- I år har vi også latt folk starte etter hvert som de meldte seg på, forteller Olaug Enstad.

Mange syntes det ble lenge å stå å vente før start, men erfaringen med årets individuelle start er litt blandet.

- Det blir nå liksom ikke samme folkelivet, sier Enstad.

Hun sto på startstreken med mikrofon, og sendte til sammen avgårde nærmere hundre jenter og damer i Morkenløypa på lørdag.

Kun fire på tid

Av de 96 startende var det kun fire som valgte å starte på tid. Av dem var Merete Brendjord eneste lokale deltaker.

- Det er omtrent som det har vært før om årene, sier Enstad,

og legger til at de først og fremst profilerer seg som mosjonsrenn. Laila-låmi er for barn, for familier, og for å få alle ut på tur.

Hun heier entusiastisk på alle som nærmer seg målgang, og kjenner overraskende mange ved fornavn, både fastboende og hyttefolk. Og ropene hennes får særlig de yngste til å legge inn et ekstra gir på oppløpssiden, frem mot yoghurt og andre fine gevinster som venter etter målgang.