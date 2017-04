Fersk liberalist på stortingsliste

Riktignok er Olsen Vold på 15. plass på lista til Liberalistene i Akershus. Men han har en ambisjon om å kunne klatre høyere på lista til neste kommunevalg.

Olsen Vold bor i Skedsmokorset med samboer, barn og hund, og er opprinnelig fra Dombås. I første omgang beskriver han å det stå på stortingsliste, og i det hele tatt engasjere seg som politiker, litt utenfor komfortsonen.

– Politikk for meg var en stor smørje, men så dukket det opp et lite parti som var rett i ånden for meg, forteller Olsen Vold.

Han meldte seg inn i partiet i 2016, og den politiske aktiviteten hans har vært økende det siste kalenderåret.

Ideologi

Liberalistene er et ungt parti. Det ble stiftet i 2014, og er i korte trekk et prinsippfast parti som vil ta makt bort fra stat og politikere, og la folk få større frihet til å råde over egen økonomi og eiendom,

Synet på personlig frihet er ett av områdene Liberalistene skiller seg en del fra de andre større partiene. De vil avskaffe velferdsstaten fordi de mener den ikke er økonomisk bærekraftig. Eiendomsretten står sterkt som en av deres kjernesaker, det samme er å fjerne forbud mot «forbrytelser uten offer», som pengespill og narkotika. Men rettstaten står sterkt, med domstol, politi og militær.

– Egentlig er prinsippet som Kardemommeloven. Hvis du er snill og grei og ikke plager andre, får du gjøre som du vil, sier Olsen Vold.

Ingen subsidier

Liberalistene vil også fjerne subsidiene til landbruket, og få full næringsfrihet for landbruket. Olsen Vold skjønner at idealismen er fjernt for mange som er vant med et sosialdemokratisk velferdssamfunn, og kanskje spesielt i landbrukskommuner i Gudbrandsdalen.

– Jeg tror aldri at velferdsstaten blir helt borte. Men jeg håper å dra den mer i den retningen at det går bort mindre penger til byråkrati og unødvendige ting. Jeg tror at en med dette tankesettet kjører toget i rett retning, så kan en heller hoppe av når en er fornøyd, sier Olsen Vold.

Olsen Vold viser til eksempler som New Zealand. PÅ 1980-tallet ble de aller fleste subsidiene til landbruket fjernet. Siden da har ikke spådommene om konkurser gått i oppfyllelse, men landbruket har økt produksjonen og holdt prisnivået på varene oppe.

Økende medlemstall

Liberalistene har hatt et økende medlemstall siden oppstarten, og har nå 2209 medlemmer, like før landsmøtet nå i helga.

– Vi er det raskest voksende ungdomspartiet, og har tatt igjen KrF, forteller Olsen Vold.

Han forteller at medlemmene er et bredt spekter av befolkingen, over hele landet.

Partiet håper på én representant i Stortinget etter årets valg, som et av tre nykommere på valglista. De to andre er Alliansen, som har Norge ut av EØS som en av fanesakene, samt Helsepartiet, som i hovedsak kjemper for en større prioritering av helsesektoren.

Maria Kampesæter Kleiven