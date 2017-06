Avdelingsseier til Dombås/Lesja

Resultatet ble klart etter at de slo Otta 2 5-2 på hjemmebane onsdag.Det var en nervøs gjeng før start, og en desto blidere gjeng etter at lokaloppgjøret var ferdig.

- De var nervøse før start, det bruker de ikke å være. Dette var en ordentlig lagseier, sier den fornøyde treneren, Kari Hole.De møtte et forsterket Otta-lag, som hadde toppet laget med spillere som til daglig spiller i elitedivisjonen for G19. Dette gjorde nervøsiteten sterker for våre lokale helter. Sterk motvind i første omgang gjorde spillet utfordrende, og stillingen var 1-1 til pause.- I pausa så de selv at de hadde mulighet, og jeg sa de bare måtte fortsette slik de spilte, sier Hole. God innsats i andre omgang sikret seier. Tre av målscorerne for Dombås/Lesja er innhentet fra G16-laget. Knut Kveum scoret to, Jesper Selsjord ett og Jan Markus Nees ett. I tillegg scoret Menkem Belay ett mål. Nå har laget igjen bare en kamp før sommeren, hjemmekamp førstkommende søndag mot Lom/Vågå/Skjåk.