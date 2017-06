Poengdeling og borteseier

Dombås 2 i sjette divisjon vant over Vågå på bortebane søndag. Dombås fikk tøff motstand fra første avspark, men ledet 0-1 over vagverene ved pause. Menkem Belay scoret første mål. I andre omgang var det mange sjanser for Dombås. Etter en takling av Knut Kveum blåste dommeren straffe, og Menkem satte sitt andre mål i nettet denne kampen. Vågå scoret ett mål på tampen av andre omgang, men fikk ikke utlignet resultatet før kampslutt.

Vågå er klar opprykksfavoritt i årets sesong, og ligger nå i tabelltoppen sammen med Dombås. Etter at begge har spilt fem kamper, har de begge ni poeng. Det er likevel jevnt, de tre neste lagene Heidal, Kvam og Otta har spilt fire kamper, og har henholdsvis ni, sju og sju poeng.

Uavgjort

Lørdag gikk turen «lengre enn langt» for å møte Søndre Land i femte divisjon. Søndre Land ligger best an i tabellen etter en sterk start i sesongen.

– Første omgang er jevnspilt, med mange dueller og uten veldig mange store målsjanser. I perioder styrer vi kampen, men i starten av omgangen mangler vi litt presisjon på siste tredjedel for å komme til opplagte målsjanser. Mens vi har mest ball ønsker Søndre å utfordre oss i bakrom, men en solid forsvarsfirer og en god Espen i mål har god kontroll bakerst, skriver Dombås i kampreferatet.

Dombås setter det første målet i nettet på overtid i første omgang. Øystein Groven jobber seg forbi tre mann på venstre kant, og Christian Myrhaug setter ballen i mål.

Etter pausen er Søndre Land frempå, og utligner etter bare 10 minutts spilletid.

Stillingen blir 1-1 når dommeren blåser av kampen, og Dombås 1 drar hjem med ett poeng mot serielederne.

På hjemmebane

Neste helg møter Dombås 1 Dokka på hjemmebane på Snipen.

Dombås 2 møter Heidal på bortebane mandag den 12. juni.