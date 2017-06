Redaktørskifte

Fra og med torsdag denne uken tar Astrid Kvam Helset over redaktørrollen i Vigga.

Maria Kampesæter Kleiven sa opp sin stilling i januar, og har til nå jobbet nesten hele oppsigelsestiden på seks måneder. Denne uken har Vigga sendt et fyldig sommermagasin i trykken, og en plussløsning med digitalt abonnement er på trappene i august/september.

– Denne løsningen har stått på trappene i over et år, men av ulike grunner har det stadig blitt forsinkelser fra leverandørene gjennom konsernet. Vi har ventet lenge på denne løsningen, sier Kleiven.

Leserne vil med dette kunne abonnere enten på papiravisa, eller kun digitalt abonnement. Vigga vil komme både som pluss-løsning, og som e-avis.

To ledige stillinger

Helset tar over roret fra denne uken.

Vigga har utlyst to stillinger, et vikariat ut året, og en fast stilling. Den faste stillingen er Katrine Stensland, som ønsker å gå tilbake til stillingen hos Sel kommune på Otta ungdomsskole. Hun har hatt permisjon fra lærerstillingen i to år.

Kleiven starter i firmaet Trollbinde, sammen med samboer Lasse Stadeløkken.