Fiskedag på Lesjaskog

På «Brygga» ved Lesjaskogsvatnet Camping hadde flere slått seg ned i campingstolene sine. Både lokale familier og campingturister med med barn var til stede under arrangementet, hvor det var tilrettelagt for fisking, både med mark og oterfjøl, for den som ønsket det.

- Hensikten med dagen er at folk, og særlig unge, skal få prøve seg på fiske og sløying av fisk, og deretter grille den, sier Aasmund Kolstad som var ansvarlig for arrangementet.

Dessverre var været så fint at de fleste barna var mer begeistret for å bade i stedet, noe som i tillegg gjorde det vanskeligere å få fisk for den som ønsket det. Fisking ble det altså lite av, og det ble ingen fangst. Folk var tydeligvis mer opptatte av å slappe av i sola.

Men fisk ble det likevel. Arrangørene hadde nemlig satt ut garn i vannet kvelden før, og hadde dermed fylt opp en bøtte med harr. Det var altså fortsatt mulighet for å kunne sløye og grille sin egen fisk. På grillen ble det lagt ut harr, som alle fikk lov til å smake på. Men det var også mulighet for å grille medbrakt mat. I tillegg fikk man forsyne seg med kaffe og saft.

Einar Morken demonstrerte for en gjeng med tilskuere hvordan man sløyet fisken på en enkel og effektiv måte, og veiledet deretter andre som ønsket å gjøre et forsøk. Selv om det var harr som var på menyen på søndag, er det ørreten som er den store edelfisken i Lesjaskogsvatnet. Men for at man skal kunne satse på ørret må man holde harr-bestanden i vannet nede, og det er derfor en dusør på 5 kroner per harrhode. Dette er en populær måte for unge å tjene gode penger på, forteller Morken.

Kjell Evensen var også til stede under arrangementet. 67-åringen fra Nittedal fikk et eget to-siders oppslag i Vigga i 2014, det samme året som markerte hans førtiende år som fisker i Lesja og Dovre. Siden den gang har han gitt ut boka Elvelangs, som forteller historien om hvordan han fant veien til Lesjaskog. Han gir oss en kort historie om hvordan det hele startet, da han og kameraten Steinar Helvik møtte Toralv Maurstad på Dovrefjell, som var ivrig etter å anbefale flere gode steder for fisking i området.

- Elvelangs handler ikke bare om fisking, men også folkene du møter langs elva, forteller han

Evensen holdt også et lite skuespill for barna, med en kort quiz på slutten hvor han testet publikums oppmerksomhet underveis i skuespillet. Tre heldige vinnere fikk en kopi av boka hans.

Knut Stålhane ga deretter et lynkurs i fluefisking, og lot frivillige få øve seg på teknikken. Noen av de viktige tingene man må huske på er å ha rett snøre. Om snøret er for tungt blir det for mye spenn, og skaper bare tull, sier han. Hensikten med fluefisking er å bruke håndlagde imitasjoner av insekter som agn, og å imitere deres atferd for å lokke frem fisken. Presisjon er viktig, siden det gjelder å treffe riktig sted. Agnet skal nemlig bare knapt bryte vannoverflaten.