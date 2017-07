Hard Rock i solsteiken

Mange hadde allerede møtt opp for å oppleve utendørs live musikk på en varm sommerdag, men lyden av tromming og gitarriff var tydeligvis nok til å tiltrekke flere tilskuere til parken. Temperaturen var på topp med brennende sollys, men det hindret ikke de fem artistene i å utføre hver eneste låt uten problemer.

Publikum, som besto både av store og små i alle aldersgrupper, var fornøyde med opptreden, og de fleste kom for å bli. Til tross for høyt tempo og lydnivå beholdt publikum likevel roen gjennom konserten, noe som kanskje skyldes det varme sommerværet.

Lokale artister

Det lokale bandet er en samling av musikkutøvere fra Lesja og Dovre kommune, og spiller hovedsakelig coverlåter. I Minneparken fikk vi for det meste høre sanger fra Iron Maiden, samt noe Ozzy Osbourne og Judas Priest, så det er i grunnen 80-talls rock det går i når Pjoltergeist Coverta holder konsert.

Bandet består av Ingrid Jogerud som vokalist, Rune Ulen på trommer, Petter Hoksvold på bassgitar, Ole Jakob Sønstebø på gitar, og Audun Groven på gitar. Gjengen har holdt på sammen i omtrent 2 år, og har for det meste spilt i private lag, forteller vokalist Ingrid Jogerud. Til tross for at det er en hobby har de likevel ambisjoner om å kunne opptre under flere arrangementer for å kunne tjene på det.

- Siden vi stort sett spiller sammen i øvingslokaler er det godt å få muligheten til å komme ut og opptre, mener trommeslager Rune Ulen.

Rune og Petter har spilt sammen tidligere, men det var Audun og Petter som tok initiativet i å samle det nåværende bandet.

Første i rekken

Konserten med Pjoltergeist Coverta er bare den første av flere arrangementer som vil foregå i minneparken nå i sommer. Mattis Sørum er ansvarlig for hva de har valgt å kalle «Sommeraktivitet i Minneparken», som ble iverksatt av kommunen ved Hans Bjørner Talleraas. Hensikten med opplegget er at de ønsker at noe skal skje jevnlig i Minneparken i løpet av sommeren, ifølge Sørum, og vil i den anledning ønske velkommen flere lokale musikkutøvere til parken nå i slutten av juli og august.

- Scenen har liksom ikke blitt brukt til å arrangere, sier Sørum, som satser på flere arrangementer fremover.

Scenen er enkelt tilrettelagt med innlagt strøm, så det burde lett la seg gjøre å rigge til konsert.

Både arrangør Mattis Sørum og bandet var fornøyd med oppmøtet, siden hele opplegget var litt på sparket. De er nok enige i at det skyldes at det hele var et åpent arrangement.