JA til klatrepark

Fylkesmannen i Oppland har trukket sin innsigelse. Dermed blir klatreparken på Bjorlivollen en realitet.

- En del areal har blitt tatt ut av planen, og en del tekst har blitt endret, forteller Enstad.

For parken sin del har dette ikke noe å si. Klatreparken blir akkurat slik han har planlagt, og ønsket. Områdene som er tatt ut var satt av til ballbinge og skøytebane. Dette etter ønske fra hytteforeningene, som savner dette tilbudet på Bjorli.

- Vi kan finne areal som er bedre egnet til det et annet sted, sier Enstad.

Han er veldig lettet over at planen er godkjent. Nå kan han nå målet om å kunne åpne allerede før jul i år.

- Dersom været spiller på lag skal vi få til det, sier han.

Stor investering

Fylkesmannen i Oppland kom med innsigelser på grunn av at tiltaket er på dyrka mark. Representanter fra Fylkesmannen var på befaring på Bjorli forrige uke. Meklingsmøtet var satt til onsdag denne uken. Det er nå avlyst.

Klatreparken på Bjorli er et samarbeid mellom initiativtagerne på Bjorli og Høyt og Lavt AS. Parken vil være åpen hele året, og vil kunne ta imot rundt 13 000 besøkende i løpet av et år. I første omgang vil parken ha en kostnad på rundt seks millioner kroner.