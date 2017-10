Pluss på plass - registrer deg nå

Fra og med førstkommende fredag blir det forandringer på vigga.no

- Da vil vi starte med plussløsning, forteller redaktør og daglig leder, Astrid Kvam Helset.

Det vil si at du må ha abonnement for å få tilgang til alle saker som blir publisert på avisens nettsider.

Må registrere seg

Alle som er abonnenter i dag vil få tilgang, men vi er avhengig av de har en epostadresse vi kan få lagt inn i vårt abonnenmentsystem og at abonnentene oppretter en såkalt SPiD-bruker først.

Skjema for slik registrering finnes på nettsiden vår, forteller Helset og legger til at det ved stor pågang kan bli litt ventetid for å få koblet dette opp.

Avis på onsdag

Med pluss-løsning blir innholdet lagt ut mer kontinuerling bak betalingsmur, slik at abonnentene får tilgang til dem. Onsdag kveld kan man logge seg inn for å lese e-avisa, både på datamaskin, nettbrett og mobil. Her vil det etterhvert også bli mulig å bla seg tilbake i arkivet. E-avis kan leses hvor som helst i verden. Bruker du nettbrett eller mobil må du laste ned en egen app til dette i Google Play eller AppStore.

- Jeg håper abonnentene våre blir fornøyde. Vi er som alle andre bedrifter avhengig av inntekter, og vi kan ikke gi bort produktene våre gratis, forklarer Helset.

Gode lesere

Enkelte saker vil være åpne for alle, men for å få med deg alle saker som blir lagt ut må du være abonnent.

- Vi har gode og trofaste lesere, og vil håper at så mange som mulig blir med over i den digitale verdenen. Vi håper dette også gjør at vi får flere med oss i Vigga-familien, sier Helset.

Hun håper lesjinger og dovringer, både innenbygds og utenbygds, fortsetter å tipse.

- Vi er helt avhengig av at du forteller oss hva som skjer og hva du er opptatt av. Det er da vi får et godt produkt, sier Helset.

Eksklusive nettsaker

Hun forteller at det etterhvert vil komme saker som er ekslusive for digitale lesere, og at det blir arbeidet for å gjøre arkivet tilgjengelig for abonnentene via Viggas hjemmesider.

- Det er enkelt å registrere seg for å bli ny abonnent på vigga.no, oppfordrer hun.

For å få tilgang til arkiv, eAvis og artikler som ligg bak «muren» må vi ha epostadresse og eventuelt mobilnummer tilkoblet i vårt abonnementsystem. Er du allerede abonnent på Vigga gå inn her for å sende oss din epostadresse og mobilnummer. Er du ikke abonnent på Vigga enda - bli det her og få tilgang i løpet av noen minutter.