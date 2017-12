Arrangerer konsert på Dombås

Nyheter

Konserten har fått navnet «Innunder jul». Første søndag i advent skal både profesjonelle og lokale musikere bidra på konsert i Ringebu stavkirke, før det fortsetter dagen etter i Sør-Fron kirke og avsluttes 3. desember i Dombås kirke.

I februar i år fikk Kari Odlo Myrvang beskjed om at hun hadde kreft i bekkenet. Nå er hun i form til å være ute på ski igjen

– Jeg kjente smerter i bekkenet, og tok kontakt med lege og sa at her er det noe som er galt. To dager etter var jeg til undersøkelse med slanger og styr, forteller hun. For det som først ble betegna som en verkebyll, viste seg å være en kreftkul. Etter operasjonen våkna jeg opp med utlagt tarm og kreftdiagnose, forteller hun til avisa Dølen, som hun møter sammen med mannen Frode Myrvang og dattera Sunniva.

Populær konsert

De siste ukene har de registrert at initiativet deres om førjulskonserten for en viktig sak har blitt møtt av en enorm positivitet. Billettene selger, men også på Facebook har bidragene til Kreftforeningen strømmet inn. Det har kommet inn midler både til støtte til konserten, og til Kreftforeningen. Venner støtter opp, det samme gjør lokalt næringsliv.

Kari kan fortsatt ikke si hun er helt frisk. Nå går hun midt i sin andre runde med cellegiftkurer. Hele vegen har hun vært opptatt av å holde humøret oppe.

– Jeg har faktisk ikke hatt noen form for depresjon. Jeg velger å være positiv og tenke at akkurat nå var det min tur, og slik er det. En kan ikke gå rundt å bekymre seg. Dette skal jeg klare, jeg skal vinne. Og klarer jeg det ikke, ja, så ble det da ikke slik, sier hun direkte og ærlig til avisa Dølen.

Betyr mye

Kirkekonserten som betyr mye for hele familien Odlo Myrvang.

Tanken bak kirkekonsertene startet med vennskapet mellom Kari og visesanger Anne Vada, og Vox Vaala, koret Frode synger, sitt samarbeid med musikerne Iver Kleive og Sigmund Groven.

– Siden koret ikke hadde anledning til å ha noe samarbeid i år, kom tanken om å få til noe likevel. Raskt fikk vi ideen til å gjøre noe for Kreftforeningen. Kari spurte Anne Vada om hun ville bli med. Så ville vi også ha med noen av de dyktige lokale artistene våre. Randi Marie Steig, Kari Hanne Rudrud og Johhny Lønning, og de profesjonelle, svarte alle ja med en gang, sier Frode.

Støtte til forskning

Etter å ha opplevd diagnosen selv vet Kari at forskning på sykdommen er viktig.

– Jeg har vært på innsida, sett hva som fungerer og ikke fungerer. Jeg har sett enormt flinke leger og sjukepleiere. Men jeg har også sett hvor travelt de har det, sier Kari, som er spesielt opptatt av at det trengs penger til forskning, sier hun.

– Hadde Kari fått denne diagnosen for fem år sida, hadde de ikke operert henne. Det viser hvor viktig det er med forskning. De gjør enorme framskritt hele vegen, sier Frode.

Godt initiativ

Kreftforeningen setter stor pris på initiativet familen Odlo Myrvang har tatt.

– Det er uvurderlig for at vi skal bidra til at flere overlever, færre får senskader av kreftbehandlingen, at flere kan drive aktiviteter som bidrar til bedre livskvalitet for de som er berørt av kreft. Kreftforeningen setter utrolig stor pris på initiativet, og lover å forvalte pengene som samles inn, på en god måte, sier distriktssjef i Kreftforeningen i Oppland og Hedmark, Berit Jevnaker. Billetter selges på Mix Dombås.