Informerer friluftsfolket

Nyheter

- Dette har vært etterlengtet i mange år, sier Kristin Stigen og Laila Brøste, i Bjorli Råna Grendeutvalg.

Sommer og vinter

Nå har de sammen med Bjorli Lesja Løypelag og Levande Lesja fått på plass god informasjon på flere viktige punkt på Bjorli. Kartene og tavlene gir informasjon om turer både sommer og vinter. Det gir også informasjon om de forskjellige hyttefeltene. Det er hengt opp tavler på ni forskjellige steder. De største tavlene er ved Bjorli handelshus, Bunnpris og ved Bjorliheimen. Grendeutvalget forteller at dette er noe som har vært snakket om i mange år. Det er spesielt på YX det merkes at det kommer spørsmål om hvor løypene starter og andre turtips.

Spre trafikken

- Jeg tror dette åpner øynene for hvor mange steder man faktisk kan bruke som utgangspunkt for skiturer og at dette kan spre trafikken, sier Solveig Brøste Sletta i Levande Lesja. Hun sier serveringssteder og butikker også er med på tavlene, det samme er pilegrimsleden og de forskjellige Carwalks-rutene. Det har allerede kommet positive tilbakemeldinger, og de tre organisasjonene er glade for å få til noe i samarbeid.

Prosjektmidler

I første omgang var det tenkte at tavlene skulle være klare til sommeren som var. Det viste seg å være mer arbeidskrevende enn først tenkt. Nå er de endelig på plass, kostnaden er dekket av midler som er tildelt gjennom prosjektet ”verdiskapning i verneområder”.

Lang tid

- Vi har hatt ønske om dette i 20 år, sier damene i grendeutvalget.

Nå håper det at enda flere blir flinke til å bruke samlingshuset på Bjorli, både av fastboende og hyttefolk.

Store tavler

Leder i Bjorli Lesja Løypelag, Hallbjørn Langstein, forteller at de har bygd fire informasjonstavler som er plassert forskjellige steder på Bjorli. Disse skal stå hele året. De nye informasjonskartene tar omtrent halve tavlen, resten planlegger de å bruke til egen informasjon og profilering av sponsorer og støttespillere.

Løypelaget har de siste årene fått på plass flere gapahuker ute i løypenettet. Langstein sier kart vil komme på plass også her. Løypenettet på Bjorli er også i år en del av Stikk UT-kampanjen til Nordmøre og Romsdal friluftsråd, med fem forskjellige poster.

Stort behov

Brøste Sletta sier at kostnadene med å lage nye skilt når det blir behov for det, vil kostnaden bli lavere når materialet allerede ligger der. Hun sier Bjorli kom først, fordi det ble meldt inn et stort behov.

- Jeg er glad for at vi har fått gjennomført dette. Andre bygder må gjerne melde inn sine behov, sier hun. og forteller at de nå arbeider med en besøksstrategi for nasjonalparkene som omkranser Lesja. Da vil det komme lignende informasjon flere steder i kommunen.