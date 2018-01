Grilling, kos og skidag

Nyheter

Søndag tok barnefamilier turen til opp ned-bakken i Dovre. Selv om gradestokken viste ni blå grader, stod det ikke på humøret til de fremmøtte. Denne dagen er Den Norske Turistforenings nasjonale turdag, og er arrangert av Dovre Idrettslag. Brennhaug Røde kors og Dovre Historielag stod for proviantdelen og serverte pølser, boller, kaffe og saft.

Viktig med aktivtetsdag

To av de som tok turen til opp ned-bakken, var Knut Thomas Berget og sønnen Charlie-Leonel-Borovac.

– Slike aktivitetsdager er fantastiske, at noen tar intiativet til det er bra. Det er viktig for store og små å komme seg ut fordi vi lever i en hverdag med mye data og tv. Derfor er slike dager veldig viktig, sier Berget.

Sekretær i Dovre Idrettslag, Astrid Ruste forteller at det blir skirenn, premiering, aking og hoppkonkurranse.

– Vi håper at folk koser seg og nyter sola, sier hun

Frisk luft

For Berget og Charlie-Leonel er det viktig å komme seg ut i den friske luften, og det er noe de ofte gjør på fritiden.

– Når vi er hjemme bruker vi å brøyte snø, og så samler vi alt på et sted slik at vi kan lage snøhuler. Det er vår måte for å få frisk luft, sier Berget.