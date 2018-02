Marcus til OL-finale

Nyheter

Marcus kjørte best av alle i første run, og landet blant annet en Backside 1440, til stor jubel. De ni dommerne, som generelt var strenge, lot seg imponere av solid kjøring og han endte på 83,71 poeng. Andre run gikk ikke helt veien for Marcus, men det hadde ingen betydning, da det var det beste av to run som telte. Ingen av de andre deltakerne klarte å slå poengsummen til Marcus, ei heller i andre run.

Utsettelse

Dombåsgutten har vært trukket fram som en av de desidert beste under trening i Peyongchang, og selv om han virket fjellstø under runet, natt til lørdag norsk tid, vedgikk han til TV-reporterne at han ikke hadde hatt helt kontroll på nervene i forkant.

- Jeg var dritnervøs. Jeg har aldri vært så nervøs noen gang, men det gikk over da jeg bare kom i gang, sa han.

Det var vekslende forhold i OL-bakken, med kastevinder og litt vanskelig sikt. I tillegg ble starten utsatt, grunnet tekniske problemer.

Samtlige tre norske deltakere i første heat gikk videre til finalen, som går kl 02.00 natt til søndag, norsk tid.