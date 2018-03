Nyheter

Marcus endte på en andreplass i kvalifiseringen, med poengsummen 82,30. Canadieren Mark McMorris kjørte best av alle og tok førsteplassen med 83,85 poeng. Marcus får for øvrig selskap av to andre nordmenn i finalen, da både Fridtjof Tischendorf og Ståle Sandbech endte blant de ti som får kjøre finale.

I kvinneklassen kvalifiserte den eneste norske utøveren, Silje Norendal, seg også til finale.

Finalen kjøres i kveld/natt norsk tid.