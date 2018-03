Gul barnehagedag

Nyheter

Barna har laget mange fine påsketing, og både tegninger og annet var hengt opp på veggene til pynt. I anledning dagen hadde alle på seg noen gule klær. Under samlingsstunden ble det vist flanellograf og snakket litt om hvorfor vi feirer påske. Mange av ungene var veldig godt informert, og visste at Jesus ble korsfestet og sto opp igjen. Det de imidlertid ikke ble helt enige om, var hva han og disiplene spiste under det siste måltidet hans.

- Godteri, sa en.

- Kjøttkaker og pom´fri´, mente en annen.

- Nei, pizza, foreslo noen.

Det var også "ha med-dag" og barna fikk vise fram lekene sine til de andre i barnehagen. Så fortalte barnehageansatt Irene Aho at hun hadde fått en telefon.

- Kan dere gjette fra hvem, spurte hun.

- Jesus, kom det kjapt fra en, mens andre tippet på påskeharen.

For mens de hadde samlingsstund, hadde jammen påskeharen vært på besøk, også. Et stort påskeegg fylt med masse godsaker, lå og ventet utenfor vinduene i barnehagen.

Deretter var det klart for lunsj. Flere av barna hadde vært med og bakt rundstykker og nå kunne alle nyte det ferdige produktet, med masse deilig pålegg til.