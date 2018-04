Håvard møter veggen

Nyheter

Årets brøyting av turistvegen og turistmagneten staren 17.april. Når det er mulig å passere over til Valldal er ikke sikkert. Vanligvis åpnes vegen siste uka i mai, men det er naturkreftene som bestemmer om dette er mulig.

Bratt arbeid

Brøyting av Trollstigen er en bratt og spesiell opplevelse.

– Det er annerledes ja, du må se deg for hele tida, sier Bjølverud, som jobber i Mesta.

Det er de som har oppdraget fra Statens vegvesen. Det er store isklumper og løse steiner ramler ned hele tida, Bjølverud mener at det er bare flaks det går bra - både sommer og vinter.

– Steinene er jo like løse om sommeren, sier han.

Det er langt mellom brøytstikkene, som ikke er til mye hjelp når snødybdene er store. Heldigvis går det såpass sakte, og med asfalt på vegen, slik at man ikke har store sjanser for å kjøre av vegen.

De er to mann i arbeid. Håvard kjører hjullaster med fres, kollegaen kjører hjullaster. Skal man brøyte over Trollstigen skal man ikke ha det travelt. Det er ikke mye det får brøyta om dagen, opp til en og en halv kilometer. På det minste er snødybden litt over en meter. På de høyeste oppe i fem meter. Der det bare er snø går det greit å frese, har det gått ras slik at det er stein i vegen må fresen spares og skuffa gjøre jobben. I svingene opp mot platået blir det en del dobbeltarbeid. Snøen må skyfles ut av vegen, og den eneste måten å få den ut er å tippe den over kanten. Da er sjansen stor for at man treffer vegen i svingen nedenfor, og må måke en gang til.

– Vi må ta det flere ganger, ja, sier han.

Ras tar tid

Nå nærmer brøytekarene seg Valldalen, ved et sted som heter Slettevikan. Det er bare seks kilometer ned til Langdalen, der de møter på helårsbrøyta veg, men det kan ta noe ekstra tid før de kommer dit. Byksefonna har tatt turen ned i dalen.

– Her har det gått et stort ras, så vi kommer til å bruke noe ekstra tid, sier Bjølverud.

Etter at vegen er ferdig brøyta gjenstår det skilting og vedlikehold før vegen kan åpne.

– Det må være sikkert at det ikke er fare for ras, sier Bjølverud.