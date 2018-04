Spirende håndverkere

Nyheter

Treseminaret er et arrangement for hele familien.

– Nytt av året er at voksne som er med på kurs under Treseminaret på Hjerleid kan ta med seg barna sine, som kan delta på et helt eget arrangement.

Det forteller kurslærer Arild Larsen fra Norges Husflidslag, som er medarrangør under dagene. Da Vigga møtte han satt seks konsentrerte jenter og gutter og spikket seg knagger. De skulle etterpå spikke seg krympebokser av rå bjørk.

– Vi skal også innom karveskurd, dreiing og baking av brød, fortalte Larsen.

Bare ett kutt

Tiåringene Cornelia Eriksen og Lykke Ullmann fra Oslo forteller at de går i samme klasse på Grorud skole. Cornelia har vært på Hjerleid tidligere, men for Lykke var det første gangen. Cornelia var den eneste som hadde kuttet seg i fingeren, ellers var de andre like hele. Flere fortalte at de drev med trearbeid på fritiden. Morten Birk Bundgaard Wangensten fra Dombås gledet seg mest til å dreie i tre.

Kamp mot telefoner og ipad

Barnas Treseminar tar opp kampen mot ipader og smarttelefoner, med å arrangere dette kurset. De voksne kan med god samvittighet konsentrere seg om sine egne kurs, mens barnas interesse for håndverk og tradisjoner kan vekkes med et eget barnekurs.

I kursbeskrivelsen står det at de også skal sveipe en matboks, dekorere med karveskurd, maling og kolrosing. De skal dreie en fiskedupp og lære å kinne smør.

Planen til slutt var å dra på utflukt til elva for å prøvekjøre både fiskedupper, matbokser og smørekniver, mens de spiser seg mette på ferskt brød og hjemmelaget smør. Ja, og fersk fisk, selvfølgelig.