Ola Syver til topps

Nyheter

Dermed har han klart noe som hans far Odd Sverre Håkenstad ikke har klart; å vinne en Dovrefjellcupen. Ola Syver fra Lesja skytterlag vant finalen med en poengsum på 12/7. Lars-Erik Lunde fra Reinskytten kom også til finalen i rekruttklassen, med en 5.plass og poengsum på 9/4. Det var spennende til siste slutt hvem som hadde greid å komme seg til sammenlagtfinalen, det var stilt i salen på Hjerkinnhus da Arne Helgetun fra Opdal og Midtbygden skytterlag offentliggjorde hvem som skulle ut i felten for å kjempe om de gjeveste plasseringene.

God trening til LS

I forkant av Hjerkinnstevnet var det allerede klart at Marita Brendjord var kvalifisert til finalen i klassen eldre rekrutt. Marita skyter for Lesja skytterlag, og i fjor var det klubbkamerat Emil Grothe som kom til finalen i Dovrefjellcupen. I år glapp plassen akkurat for Emil, mens Marita endte på en 5. plass i finalen med poengsummen 10/5. I forkant av finalen hadde hun et håp om å nå helt til toppen, men det er uansett god trening før Landsskytterstevnet, som i år arrangeres i Stjørdal. Eldstemann av våre lokalefinaleskyttere var det før nevnte Odd Sverre Håkenstad, som endte opp med en 5.plass i klasse 5 med poengsummen 8/1.

Null grader og snø

Opdal og Midtbygden, Reinskytten og Folldal skytterlag samarbeider om Hjerkinnstevnet, som er det avsluttende av 15 stevner i Dovrefjellcupen. Skytterne måtte ha tellende resultater fra fem av de 15 stevnene for å ha mulighet til å kvalifisere seg til sammenlagtfinalen. Det var ikke akkurat vårstemning på fjellet, med 0 grader og snø i lufta. Likevel var det 116 skyttere fra et stort område som møtte opp for å kjempe i cupen. På jakkene kunne man se navn på skytterlag fra både ingebu, Soknedal, Surnadal, Vågå og Sykkylven. Det var Anders Silset fra Heim/Hemne som stakk av med den vandrepremien fra Hjerkinnstevnet.